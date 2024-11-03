أقوي طارد ومذيب للبلغم .. علاج مبهر يخلصك من السعال الحاد مهما كان قوياً والنتائح من اليوم الأول قل وداعا للكحة والبلغم طبيعيا

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رياض - احمد صلاح - هل تعاني من تراكم البلغم في حلقك وترغب في علاجه بالمنزل؟ تعرف على أهم العلاجات التي تعمل كمذيب للبلغم في هذا المقال ، حيث يعد البلغم جزءًا صحيًا من جهازك التنفسي، لكن إذا كان يسبب لك الانزعاج فقد ترغب في إيجاد طريقة لإذابته وإزالته من جسمك.

طرق منزلية تعمل كمذيب للبلغم

إليك فيما يأتي أفضل الطرق التي من شأنها أن تساعد في العمل كمذيب للبلغم، والتغلب على الانزعاج الناجم عنه:

1. التأكد من رطوبة الهواء

من الممكن أن يتسبب الهواء الجاف في تهيج الأنف والحنجرة، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم المزيد من البلغم كمواد تشحيم وترطيب ، لذا يمكن أن يؤدي وضع جهاز ترطيب بارد في غرفة نومك إلى تجنبك الأرق الناجم عن الانزعاج لوجود البلغم، والحفاظ على أنفك وجهازك التنفسي نظيفًا، ووقايتك من الإصابة بالتهاب الحلق.

2. شرب الكثير من السوائل

يحتاج جسمك إلى مزيد من الترطيب للحفاظ على البلغم رقيقًا، فعندما تكون مصابًا بالبرد أو الإنفلونزا فقد يساهم شرب الماء والسوائل في التخفيف من المخاط والبلغم ويساعد الجيوب على التصريف ، وقد يجد الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية أن بقاء الجسم رطب يساعدهم في تجنب الاحتقان.

3. وضع منشفة دافئة ورطبة على الوجه