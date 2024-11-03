انت الأن تتابع خبر انسي الرجيم من النهاردة!!... مكون واحد حطية على القهوة يوميًا وجسمك مش هيبطل حرق... هتخلصي من وزنك الزائد في اقل من 15 يوم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر القهوة كل يوم في الصباح واحدة من اهم المشروبات التي ببدأ بها الكثيرين يومهم وبشكل خاص العاملين في مختلف المجالات، وذلك ليتمكنوا من الحصول على جرعة من الكافيين للتنشيط وإمكانية النزول إلى اعمالهم خللا وقت قصير بعد شرب كوب القهوة كونها من المشروبات التي تساهم في منح لجسم بالطاقة والتركيز لوقت طويل، ومن الجدير بالذكر ان للقهوة فوائد كبيرة لا حصر لها في حال تناولها بالطريقة الصحيحة وهي كوب واحد فقط في اليوم لعدم التأثير سلبًا على الجهاز العصبي، مع شرب كوب من لماء بعدها لتجنب مشاكل ضغط الدم التي يمكن ان تنتج عن شرب الكافيين فقط في الصباح، والآن وبإضافة مكون واحد يمكن تحويل قهوة لصباح إلى مشروب فعال جدًا في التخسيس وحرق الدهون خلال وقت قصير جدًا، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.

اضافة القرفة إلى القهوة