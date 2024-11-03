انت الأن تتابع خبر دون الحاجة للرجيم والحرمان بعد رمضان مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة تكشف عن وصفة بسيطة جهنمية موجودة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل مذيعة على قناة الجزيرة قد كشفت عن حل سحري يمكن من خلاله انقاص الوزن بشكل كبير بدون الحاجة إلى عمل اي نوع من انواع الريجيم وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى الجيم او آداء الرياضة يوميًا، حيث قد قالت انها انتظمت على شرب الشاي بالزنجبيل يوميًا وهو الذي جعلها تتمكن من تنظيم الشهية كما تمكنت من فقدان الكثير من الوزن خلال اسابيع قليلة، ومن الجدير بالذكر ان الشاي بالزنجبيل يساهم بشكل كبير في فقدان الوزن بسبب احتواء الزنجبيل على مركبات تساهم في التخلص من الدهون الثلاثية الموجودة في الجسم، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الشاي بالزنجبيل تابعونا عبر دوت الخليج.

الشاي بالزنجبيل لخفض الوزن

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها عمل الشاي بالزنجبيل، لكن تعتبر اكثر طريقة فعالة هي الحصول على زنجبيل طاظج والبدء في تقطيع القليل منه بحجم صغير جدًا، بعد ذلك نقوم بإضافتة إلى الكوب مع اضافة العسل والشاي واضافة الماء المغلي ونقوم بتغطية الخليط لمدة لا تقل عن عشر دقائق ونقوم بشربة مرة واحدة يوميًا.

طريقة عمل الشاي بالزنجبيل والنعناع