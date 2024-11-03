انت الأن تتابع خبر بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل اوجاعك!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر العصفر او كما يطلق عليه في بعض الاماكن ايضًا الطركم الاحمر واحدًا من الاعشاب التي تنتمي إلى العائلة الآسباراجية، ومن الجدير بالذكر ان العصفر يحتوي على مركبات صحية متعددة، من افضل تلك المركبات هي المركبات التي تساعد على تهدئة التوتر وتجنب الأرق والحصول على نوم هادئ تمامًا، حيث انه في العصفر توجد مادة تدعى مادة الكورستين، وتعتبر تلك المادة هي مركب له تأثير كبير مضاد للاكسدة ومضاد للالتهاب والذي بدورة يساهم في تحسين جودة النوم بصفة كبيرة، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.

فوائد العصفر للجسم