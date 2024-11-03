انت الأن تتابع خبر "عرفتها من دكتور".. لو صادفتك في الاكل اوع ترميها امضغها وادعيلي.. مش هتصدق اد اي هي مفيدة للجسم!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ينتشل البعض الهيل من الطعام لأنه لا يحب مذاقه قد يكون مذاقه مركزا لكنه يحمل فوائد صحية كثيرة هو أحد أهم التوابل التي يمكن إضافتها للطعام وتكمل عناصره الغذائية وخصائصه العلاجية. وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة والأمراض فإن الهيل أو الحبهان أحد أهم التوابل الصحية التي يمكن من خلالها زيادة تركيز العناصر الغذائية داخل طبقك اليومي. وفقا للتقرير فإن هناك العديد من الفوائد للهيل أو الحبهان عند مضغ حبة يوميا دون زيادة.
فوائد الهيل الصحية:
فوائد الهيل عند مضغ حبة يوميا
- غني بمضادات الأكسدة التي تحارب البكتيريا في الجسم بشكل عام يقي من الإصابة بتسوس الأسنان لأنه يحمي الفم من البكتيريا يعزز من قوة الأسنان ويقي من تسوس الأسنان يقي من رائحة الفم الكريهة أو أمراض الفم الناتجة عن تراكم البكتيريا يساعد على إنقاص ضغط الدم تدريجيا يساعد أيضا على صحة الأوعية الدموية يساعد على إدرار البول يساعد على إنتاج اللعاب بشكل صحي ونظيف يكافح الاضطرابات المزاجية والنفسية ويساعد على تخفيف الحزن والكآبة والاكتئاب يقلل من الإجهاد التأكسدي نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة الصحية ويعزز من توازن الجسم وسوائله ومضادات الأكسدة به يحمي من الالتهاب ويقلله ويحمي خلايا الجسم من التلف فيظل الجسم نضرا وجيدا يعالج فقدان الشهية ويخفف من حدته لذا فهو محفز طبيعي للشهية.
- وأوضح التقرير ضرورة الاهتمام بعدم الإكثار من تناول الهيل أو الحبهان عن حبة واحدة يوميا وذلك للاستفادة القصوى من فوائده الصحية كأهم التوابل التي تعزز صحة الجسم.