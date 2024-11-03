انت الأن تتابع خبر "عرفتها من دكتور".. لو صادفتك في الاكل اوع ترميها امضغها وادعيلي.. مش هتصدق اد اي هي مفيدة للجسم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتشل البعض الهيل من الطعام لأنه لا يحب مذاقه قد يكون مذاقه مركزا لكنه يحمل فوائد صحية كثيرة هو أحد أهم التوابل التي يمكن إضافتها للطعام وتكمل عناصره الغذائية وخصائصه العلاجية. وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة والأمراض فإن الهيل أو الحبهان أحد أهم التوابل الصحية التي يمكن من خلالها زيادة تركيز العناصر الغذائية داخل طبقك اليومي. وفقا للتقرير فإن هناك العديد من الفوائد للهيل أو الحبهان عند مضغ حبة يوميا دون زيادة.

فوائد الهيل الصحية:

فوائد الهيل عند مضغ حبة يوميا