انت الأن تتابع خبر «عطار من القاهرة قالي على السر».. كنز كبير عند وضع الموز على القهوة بتلك الطريقة ستجعلك في سن الـ30 مرة أخرى! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تقدم العمر، تبدأ التجاعيد في الظهور وتزداد علامات الشيخوخة، مما يثير القلق لدى الكثيرين، ولحسن الحظ، هناك وصفات طبيعية تساعد في مقاومة هذه العلامات بشكل فعال، من بين هذه الوصفات، يجمع قناع القهوة والموز بين فوائد الكافيين وقدرة الموز على الترطيب،حيث ليصبح مزيجًا مثاليًا لتجديد البشرة وإضفاء النضارة عليها، ثم في هذا المقال، سنتعرف على مكونات هذا القناع وكيفية تحضيره بخطوات سهلة للحصول على بشرة شبابية وإشراقة طبيعية.

فوائد القهوة للبشرة

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في تقليل التجاعيد والحفاظ على شباب البشرة، كما تعمل القهوة على تعزيز الدورة الدموية، مما يمنح البشرة إشراقة صحية ونضارة ملحوظة، حيث إلى جانب ذلك، تساهم القهوة في تقليل الالتهابات وتهدئة البشرة، مما يجعلها ملائمة لجميع أنواع البشرة، حتى الحساسة منها.

فوائد الموز للبشرة

يعد الموز مرطبًا طبيعيًا بفضل احتوائه على البوتاسيوم والفيتامينات الأساسية التي تدعم صحة البشرة وتجدد خلاياها،حيث كما يساعد الموز في تعزيز مرونة الجلد، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة،ثم بفضل هذه الخصائص، يُعد الموز مكونًا أساسيًا في هذا القناع الطبيعي.

طريقة التحضير

المكونات: ثمرة موز ناضجة، ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة، ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

الخطوات:

1. اهرسي الموز جيدًا في وعاء.

2. أضيفي القهوة وامزجيها مع الموز حتى يتجانس المزيج.

3. اختياريًا، أضيفي العسل لزيادة الترطيب.

4. ضعي المزيج على وجهك ورقبتك لمدة 15-20 دقيقة.

5. اغسلي وجهك بالماء الدافئ.