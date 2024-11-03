انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرنا واحنا مغيبين»....معجزة نبته كالسحر نزلت من السماء استنشاقها يقوي الذاكرة ويقضى على الزهايمر ويحسن وظائف المخ ويخفف التوتر فوراً..متوفرة بكل بيت!؟؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة الروزماري من الأعشاب العطرية الغنية بالفوائد الصحية. فيما يلي نستعرض أبرز فوائدها كما ذكر في موقع “هيلث لاين” وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال موقعنا الالكتروني بوابه الزهراء اهم فوائد هذه العشبة من خلال السطور القادمة.

فوائد عشبة الروزماري (إكليل الجبل)

تحسين وظائف المخ

استنشاق زيت إكليل الجبل قد يساعد على منع انهيار الأسيتيل كولين، وهي مادة كيميائية مهمة للتفكير والتركيز والذاكرة تظهر الدراسات أن الروزماري يمكن أن يحسن وظائف المخ لدى كبار السن، خاصةً المصابين بالخرف وألزهايمر.

تحفيز نمو الشعر

يعتبر زيت إكليل الجبل فعالًا في معالجة الصلع الوراثي (الثعلبة الأندروجينية) من خلال منع تأثير هرمون التستوستيرون على بصيلات الشعر، مما يساعد في تقليل تساقط الشعر.

تخفيف الألم

تساعد عشبة الروزماري في تخفيف الألم بشكل أقوى من بعض المسكنات الشائعة مثل الأسيتامينوفين، مما يجعلها خيارًا طبيعيًا فعالًا.

تخفيف التوتر

يمكن لرائحة زيت إكليل الجبل أن تساعد في تقليل مستويات التوتر وهرمون الكورتيزول، الذي يُعتبر ضارًا للجسم عند ارتفاعه.

زيادة الدورة الدموية

تدليك الجسم بزيت إكليل الجبل يمكن أن يحسن الدورة الدموية، مما يساعد في الشعور بالدفء خاصةً في حالات مثل مرض رينود.

زيادة النشاط

تساهم عشبة الروزماري في تعزيز الانتباه واليقظة، مما يزيد من مستويات الطاقة والمزاج الإيجابي.

تقليل التهاب المفاصل