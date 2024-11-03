انت الأن تتابع خبر احذروا.. تناول الشاي بهذه الطريقة يضعف الأمعاء ويسبب قرحة المعدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشاي من المشروبات المحبوبة التي يعتقد أنها تعزز الحالة المزاجية وتمد الجسم بالطاقة، ولكن هل كنت تعلم أن تناول الشاي في الصباح على معدة فارغة قد يسبب بعض الأضرار لجسمك؟ هذا ما تم الكشف عنه في تقرير نشره موقع “تايمز أوف إنديا”.

أضرار تناول الشاي في الصباح على معدة فارغة

يؤثر على عملية التمثيل الغذائي:

عند تناول الشاي في الصباح قبل الإفطار، قد يساعد ذلك في نقل البكتيريا من الفم إلى الأمعاء، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على الهضم وعمليات التمثيل الغذائي ويضعف صحة الأمعاء، وتعتبر صحة الأمعاء أمرًا بالغ الأهمية، حيث تؤثر بشكل مباشر على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

حرقة المعدة:

من الآثار الجانبية الأخرى لشرب الشاي على معدة فارغة هو الشعور بحرقة المعدة، حيث أن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، مثل الشاي، قد تؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة والانتفاخ، وهذا يحدث بسبب الحمض الموجود في هذه المشروبات الذي يتداخل مع الأحماض الهضمية في المعدة، مما يزيد من احتمال الانتفاخ وارتجاع الحمض.

الجفاف:

كما يمكن أن يؤدي تناول الشاي على معدة فارغة إلى الجفاف، حيث يعتبر الشاي مدرًا للبول، مما يعني أنه قد يزيد من كمية التبول، وإذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من السوائل لتعويض هذه الكمية، فقد يؤدي ذلك إلى جفاف شديد، لذا، من المهم شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم لتعزيز الترطيب.

يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية: