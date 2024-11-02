انت الأن تتابع خبر الكركديه مش للضغط وبس.. استخدامات مذهلة للكركديه هتحل كل مشاكل شعرك.. طريقة الاستخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد عشبة الكركديه من ضمن أصناف المشروبات الفعالة والمهمة جدا من أجل ضبط ضغط الدم ي الجسم، كما أنها من العصائر الفريش المرطبة بشكل كبير عند تناولها باردة خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، حيث انه يحتوي على العديد من الفوائد الرهيبة للجسم ولكن الجديد انه له بعض من الاستخدامات الأخرى الفعالة التي سنتعرف عليها معا خلال الفقرات التالية.

وصفة الكركدية للشعر

نجهز كمية مناسبة من عشبة الكركديه.

مقدار كوب واحد من زيت جوز الهند الطبيعي.

طريقة التجهيز

أولا يتم شطف جميع الأوراق هذه العشبة تحت الماء الجاري.

بعد ذلك يتم ضربهم داخل الخلاط جيدا حتى تصبح ناعمة جدا.

يتم بعد ذلك اضافة كمية الزيت لها ومن ثم وضعها على النار لكي تسخن جيدا ثم نضيف لها الكركديه وننتركهم بعد ذلك على النار لمدة حوالي دقيقتين.

ثم بعد ذلك نقوم برفعها من على النار ثم نغطيها ونتركها حتى تبرد تماما.

ثم نصفى بعد ذلك كمية الزيت ونستخدم الزيت في عملية تدليك فروة الرأس جيدا ونتركها عليها لمدة حوالي نصف ساعة.

يتم غسل الشعر جيدا باستخدام نوع الشامبو المفضل كما ويمكنم تكرارها حوالي 3 مرات كل إسبوع.

وصفة الزبادى مع الكركديه لشعر قوي

نجهز كمية مناسبة من أوراق الكركديه.

نحضر حوالي أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي.

خطوات عمل الماسك