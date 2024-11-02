انت الأن تتابع خبر "ازاي ما كنتش اعرفها".. سر تحضير الكبدة في البيت زاي المطاعم بالضبط هتخلي اولادك هيفرحوا بيها جدا وهتعمليها كل يوم.. اليكي الطريقة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحثين عن طريقة مبتكرة لتحضير الكبدة تجعل طعمها لا يقاوم فإليك هذه الوصفة الفريدة التي تكشف عن سر الطعم الرائع الذي يجعل الجميع يعود لأطباق الكبدة مرة بعد مرة والسر يكمن في إضافة ملعقة واحدة من العسل الأسود ولمسة صغيرة من القرفة تابعي معنا لتعرفي كيف يمكن لهذه الإضافة البسيطة أن تمنح الكبدة نكهة لذيذة لا تنسى.

لماذا العسل الأسود والقرفة

العسل الأسود يضيف نكهة حلوة خفيفة ومتوازنة تعمل على تعزيز نكهة الكبدة كما أنه يساعد في طراوتها وإكسابها لونا جميلا أثناء الطهي أما القرفة فهي تضفي لمسة عطرية خفيفة وتقلل من طعم ورائحة الكبدة القوية مما يجعلها خيارا مثاليا للتقديم على مائدة العائلة.

المكونات

نصف كيلو من الكبدة شرائح متوسطة السماكة ملعقة كبيرة من العسل الأسود ربع ملعقة صغيرة من القرفة بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح 3 فصوص ثوم مفروم فلفل أخضر حسب الرغبة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة رشة من الكمون ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الزبدة.

خطوات التحضير