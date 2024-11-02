انت الأن تتابع خبر "النتبجة هتبهرك حرفيا".. وصفات لازالة الرؤوس السوداء من الوجه والانف بمكونات موجودة في رف المطبخ.. هتشكريني عليها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحثين عن حلول طبيعية وفعالة للتخلص من الرؤوس السوداء المزعجة فلست وحدك فالرؤوس السوداء تعتبر من أكثر مشاكل البشرة شيوعا خاصة في منطقة الأنف ولحسن الحظ لا تحتاجين إلى منتجات باهظة الثمن للتخلص منها فالمكونات الطبيعية المتوفرة في منزلك قد تكون الحل الجذري والمثالي الذي لم تعرفيه من قبل سنشاركك بعض الوصفات التي ستساعدك على تنظيف وجهك بعمق وإزالة الرؤوس السوداء نهائيا استعدي لتكوني مذهولة بالنتائج.

وصفات لازالة الرؤوس السوداء

تخلصي من الرؤوس السوداء المزعجة وتمتعي ببشرة نقية ونضرة بوصفات طبيعية مذهلة لتنظيف الوجه اكتشفي كيف يمكن لمكونات بسيطة من مطبخك أن تمنحك بشرة صافية وخالية من الشوائب بطريقة سهلة وآمنة.

وصفة البيكنج صودا والليمون

هذه الوصفة تعمل على تقشير البشرة وتنظيف المسام بعمق مما يساعد في إزالة الرؤوس السوداء بشكل فعال.

المكونات

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا بضع قطرات من عصير الليمون.

الطريقة

اخلطي البيكنج صودا مع عصير الليمون حتى تحصلي على مزيج متماسك ضعي الخليط على المناطق التي تعاني من الرؤوس السوداء وافركي بلطف بحركات دائرية اتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

النتائج

بعد استخدام هذه الوصفة بانتظام ستلاحظين اختفاء الرؤوس السوداء وتحسن ملمس بشرتك.

وصفة العسل والقرفة

العسل معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا أما القرفة فتساعد على تعزيز الدورة الدموية وفتح المسام مما يجعل هذا المزيج مثاليا لتنظيف البشرة بعمق.

المكونات

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

الطريقة

اخلطي العسل مع القرفة حتى يصبح لديك معجون ناعم ضعي الخليط على الأنف والمناطق التي تحتوي على الرؤوس السوداء واتركيه لمدة 15 دقيقة اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق.

النتائج

مع تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا ستجدين أن بشرتك أصبحت أنظف وأكثر نقاء كما أن الرؤوس السوداء بدأت تتلاشى تدريجيا.

وصفة الشاي الأخضر والعسل

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الشوائب في البشرة بينما يعمل العسل على ترطيب وتنقية البشرة.

المكونات

ملعقة من مسحوق الشاي الأخضر ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة

اخلطي الشاي الأخضر مع العسل جيدا ضعي الخليط على الأنف أو كامل الوجه ودلكي بلطف لمدة 5 دقائق اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

النتائج