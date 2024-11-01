انت الأن تتابع خبر سر القوة الربانية اكتشف تمرينًا بسيطًا ينقلك إلى عالم الإعجاز يحفّز الذاكرة ويحميك من الزهايمر والخرف وبأيام فقط.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل خبيرة في علم النفس المرضي والنفس العصبي ايضًا، حيث ان هناك بعض الاجراءات التي يمكن اتباعها في حال الرغبة في تحسين الذاكرة والمحافظة عليها ايضًا، حيث ان هناك تدريب في حالة الانتظام عليه فإن هذا سوف يحسن من آداء الذاكرة لديك بشكل كبير بناءًا على تصريحات من البروفيسورة إيرينا روشينا، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.

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