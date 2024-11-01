انت الأن تتابع خبر سر القوة الربانية اكتشف تمرينًا بسيطًا ينقلك إلى عالم الإعجاز يحفّز الذاكرة ويحميك من الزهايمر والخرف وبأيام فقط.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل خبيرة في علم النفس المرضي والنفس العصبي ايضًا، حيث ان هناك بعض الاجراءات التي يمكن اتباعها في حال الرغبة في تحسين الذاكرة والمحافظة عليها ايضًا، حيث ان هناك تدريب في حالة الانتظام عليه فإن هذا سوف يحسن من آداء الذاكرة لديك بشكل كبير بناءًا على تصريحات من البروفيسورة إيرينا روشينا، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.
تقنية فيبوناتشي وتقنية فيثاغورس
- تعتبر تقنية فيبوناتشي وتقنية فيثاغورس واحدة من اكثر التقنيات الفعالة التي تساهم في تقوي الذاكرة بشكل كبير، حيث انه في تقنية فيبوناتشي يتم قول سلسلة رقمية متتابعة بين الفرد ونفسة وعدم الافصاح عنها بصوت مرتفع، على ان يطون كل رقم جديد هو مجموع الارقام السابقة التي قد بدأ في عدها من الاساس، اما عن تغنية فيثاغورث فإنها تتمثل في تذكر كافة الاحداث التي قد حدثت على مدار اليوم بالتفصيل حتى المساء بكافة التفاصيل الدقيقة الموجودة بها مع الحفاظ على التسلسل للحفاظ على صحة الذاكرة.
- ليس هذا فقط بل ان هناك العديد من التقنيات الاخرى التي يمكن من خلالها تحسين الذاكرة بشكل كبير، ويكون ذلك عن طريق الاحتساب الذهني وعن طريق المواظبة على حل الكلمات المتقاطعة والمواظبة على كافة الالتعاب التي تلعب بشكل رئيسي على الدماغ للتحسين من الذاكرة وتنشيطها خلال وقت قصير ايضًا.