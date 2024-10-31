انت الأن تتابع خبر "وصفة الاحلام!".. تقضي على الكرش وتخفض الوزن 20 كيلو في أقل من أسبوعين! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد عن أساليب فعالة للتخلص منه بسهولة في هذا السياق، شارك مواطن سعودي تجربته الشخصية في خسارة أكثر من 20 كيلوغراماً بفضل نظام “الصيام المتقطع” يعتمد هذا النظام على تقسيم اليوم إلى فترات محددة للصيام والأكل، ما يعزز من عملية التمثيل الغذائي ويسهم في فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

كيفية تطبيق النظام

حسب ما أوضح المواطن، فقد بدأ وزنه عند 95 كيلوغراماً، وتمكن من تحقيق نتائجه باتباع تقسيم بسيط لفترات الأكل والصيام في الصباح عند الاستيقاظ، كان يتناول كوباً من الماء مع القهوة، ثم سناك خفيف مثل الكورن فليكس أو الخضار في منتصف النهار، كان يتناول سلطة خفيفة، وفي فترة المغرب يكتفي بتناول التمر مع القهوة أما في العشاء، فكان يتناول وجبة خفيفة مشابهة لما تناول في الصباح.

فوائد الصيام المتقطع