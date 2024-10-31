موجودة في بيتك وانت متعرفش قيمتها الكبيرة. عشبة مهملة في كل بيت يجهلها الجميع.. تعيدك شابا حتى لو كنت في الـ 70 من عمرك.

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الزعتر واحدًا من الاعشاب الموجودة في كل منزل سواء كان مزروع طازجًا او كان مجففًا حتى، حيث ان الزعتر يتميز برائحته المنعشة والقوية وطعمة المميز ايضًا، وليس هذا فقط بل انه يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن الهامة التي يحتاجها الجسم، حيث ان الزعتر يحتوي على فتيامين ه وفيتامين ب وهم اثنين من اهم الفيتامينات للزيادة من صحة البشرة ومن صحة الشعر ايضًا، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن فوائد الزعتر تابعونا عبر دوت الخليج.
فوائد الزعتر للجسم
- يعتبر الزعتر ضمن الاعشاب التي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات، حيث انه يحتوي على النحاس والزنك والحديد والتي تعتبر ضمن اهم الفيتامينات التي تساهم في الزيادة من صحة البشرة والحفاظ على نضارتها لوقت طويل، ويمكن عمل وصفة مميزة للبشرة بإستخدام الزعتر عن طريق احضار
المكونات التالية:
- ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.
- ملعقتين كبيرتين من شاي بذور الشمر المطحونة.
- نصف كوب من الماء المغلي.
- عصير نصف ليمونة.
طريقة عمل وصفة الزعتر للبشرة
- في اول خطوة قومي بإحضار وعاء عميق، على ان يكون منظف ومعقم جيدًا، ثم ابدئي في اضافة الزعتر المجفف ويمكن استبدالة بالزعتر الطازج ايضًا، مع اضافة شاي بذور الشمر ونصف كوب من الماء المغلي مع التقليب جيدًا وتغطية الخليط وتركة لمدة نصف ساعة او حتى يبرد تمامًا، بعد ذلك قومي بتصفية الخليط جيدًا واخذ المنقوع الخاص به واضافة عصير الليمون اليه والتقليب جيدًا والبدء في اضافته على البشرة برفق وتركه لمدة نصف ساعة فقط، ولافضل نتيجة يمكن عمل تلك الوصفة مرة اسبوعيًا.