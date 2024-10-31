«ما تدفعيش مليم في الكوافيرات..!!» طريقة طبيعية لعمل كرياتين الشعر في المنزل لفرد الشعر المجعد والخشن في يومين فقط هتشوفي نتيجه مذهله مضمونه وامنه 100%.. جربيها حالا..!!

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رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من النساء للحصول على شعر ناعم وحريري، ولكن غالبا ما يكون الشعر الخشن والمجعد عائقا إليك وصفة طبيعية بسيطة ومغذية، تعتمد على بذور الكتان، والتي ستساعدك في فرد شعرك وتنعيمه من أول استعمال.

فوائد بذور الكتان للشعر

تحتوي بذور الكتان على أحماض دهنية أوميغا-3، والألياف، والفيتامينات، مما يجعلها مثالية لتعزيز صحة الشعر وفرده كما تعمل على ترطيب الشعر وتحسين مرونته، مما يقلل من تجاعيده.

مكونات الوصفة

ربع كوب من بذور الكتان

كوب ماء

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون (اختياري)

قطرات من زيت اللافندر أو أي زيت عطري(اختياري)

طريقة التحضير