انت الأن تتابع خبر "كوب واحد يوميا يحميك من الحصوات" مشروب طبيعي يساعد جسمك في التخلص من الأملاح!! العصير اللي هيغير حياتك 360 درجة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشكلة الأملاح أصبحت منتشرة جدًا بين كثير من الناس حيث أصبح يعاني منها الكبار ومؤخرًا أصبح الصغار أيضًا يعانون منها، وهذه مشكلة تسبب الأرق والتعب للكثير ممن يعانون من زيادة الأملاح وذلك لما ينتج عنها من تجمعات داخل جسد الإنسان تسمى ” ب حصى البول ” حيث يترتب على ذلك عدد ليس بالهين من المضاعفات الخطيرة، وفي هذا المقال سنخبركم على بعض أصناف المشروبات التي تقلل من وجود الأملاح بصورة كبيرة.

طريقة عمل عصير الكرفس والبقدونس

من خلال السطور القادمة سنتعرف على خطوات عمل عصير الكرفس والبقدونس والذي تقليل الأملاح داخل الجسم، والطريقة هي:

احضري كمية متساوية من الكرفس والبقدونس ومن ثم احرصي على غسلها بشكل جيد.

قومي بتقطيع الكمية وضعيها داخل الخلاط مع اضافة نصف كوب من عصير الليمون.

ضعي لتر ماء كامل في الخلاط.

قومي بتشغيل الخلاط على سرعة عالية حتى يتم ضرب المكونات بشكل جيد.

قومي بتصفية الخليط ومن ثم ضعي ملعقة من عسل النحل للتحلية

نصائح للحد من زيادة الأملاح في الجسم

من خلال النقاط الآتية سوف نوضح لكم كيفية الحد من زيادة الأملاح وتقليلها في الجسم وذلك عن طريق اتباع النصائح الآتية: