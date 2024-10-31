انت الأن تتابع خبر زيادة طول وكثافة الرموش | أفضل وصفة على الاطلاق لتطويل وتكثيف رمش العين!! مش هتاخد من وقتك كتير | والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم الكثير من النساء بالحصول على رموش طويلة وقوية، لكنهن غالبًا ما يلجأن إلى طرق لا تؤدي إلى نتائج إيجابية لذلك، يفضل استبدال هذه الطرق بوصفات طبيعية فعالة تساعد في تطويل الرموش وتقويتها يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التي سنتعرف عليها في هذا التقرير،

وصفة زيت الزيتون لتطويل الرموش

يحتوي زيت الزيتون على مركب فينولي يدعى أوليوروبين، الذي يعزز نمو الشعر، مما قد يساعد في إطالة رموش العين.

ينصح بتحضير 3-4 قطرات من زيت الزيتون و1-2 قطعة قطن.

يتم وضع القطرات على كرة القطن ثم تطبيقها على الرموش العلوية والسفلية، مع الانتظار لمدة تتراوح بين 5-10 دقائق قبل شطف الرموش بالماء الفاتر.

وصفة زبدة الشيا لتطويل الرموش

تتميز زبدة الشيا بتركيز عالٍ من فيتامين “ج” ومضادات الأكسدة، مما يساعد في حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة ويعزز إنتاج الكولاجين.

هذا يعزز نمو الرموش بشكل فعال يوصى بوضع كمية صغيرة من زبدة الشيا بين الأصابع لفركها حتى تذوب، ثم تطبيقها على الرموش العلوية والسفلية وتركها طوال الليل، قبل شطفها بالماء في الصباح.

وصفة زيت قشر الليمون لتطويل الرموش