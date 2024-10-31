انت الأن تتابع خبر ستحول حياتك 360..ماسك لبان الدكر والنشا أقوى كولاجين طبيعي للتفتيح وتبييض الوجه هتكوني ملكة جمال.. طريقة الإستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحثين عن سر طبيعي وسحري لتفتيح وتبييض البشرة، فإن ماسك لبان الدكر والنشا هو الحل المثالي، حيث يعمل هذا القناع كأقوى كولاجين طبيعي يعزز من نضارة البشرة ويمنحها إشراقة صحية وجاذبية لا تضاهى، يعتبر لبان الدكر، المعروف بخصائصه المميزة في تجديد الخلايا، والنشا بمفعوله الفعال في شد البشرة، مكونات طبيعية قوية في محاربة علامات التقدم في السن وتحقيق تفتيح فوري للبشرة، وهنا، نقدم لك الطريقة المثالية لاستخدام هذا الماسك لتشعري بتغيير جذري في إطلالتك وجمال وجهك.

فوائد ماسك لبان الدكر والنشا

تفتيح البشرة: يحتوي لبان الدكر على خصائص تساعد في توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

ترطيب عميق: يعمل الماسك على ترطيب البشرة بعمق، مما يتركها ناعمة ونضرة.

شد البشرة وتقليل التجاعيد: النشا يعرف بقدرته على شد البشرة وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يجعلها تبدو شابة ومشدودة.

التخلص من الشوائب: يساعد الماسك في تنظيف البشرة بعمق وإزالة الشوائب، مما يمنحها مظهرا صحيا ونقيا.

طريقة تحضير ماسك لبان الدكر والنشا

لتحقيق أفضل النتائج، اتبعي الخطوات التالية لتحضير ماسك لبان الدكر والنشا واستخدامه بشكل صحيح:

المكونات

ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

كمية من ماء الورد أو الماء الدافئ (حسب تفضيلك).

خطوات التحضير

إذابة لبان الدكر: ابدئي بوضع لبان الدكر المطحون في كمية قليلة من الماء الدافئ أو ماء الورد، واتركيه لمدة 12 ساعة على الأقل حتى يذوب تماما.

إضافة النشا: بعد إذابة لبان الدكر، قومي بإضافة النشا تدريجيا إلى المزيج مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي متماسك.

تحضير البشرة: قومي بغسل وجهك جيدا باستخدام غسول لطيف على البشرة، ثم جففيه بلطف بمنشفة ناعمة.

تطبيق الماسك: وزعي الماسك برفق على الوجه والرقبة، مع تجنب منطقة العينين.

الانتظار: اتركي الماسك لمدة 20-30 دقيقة حتى يجف تماما ويبدأ بشد البشرة.

إزالة الماسك: اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم رشي القليل من ماء الورد لإنعاش البشرة.

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