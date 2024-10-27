الاغماء المفاجئ بعد العلاقة الحميمية .. ما السبب والأخطار وطرق الوقاية؟ وهل هذا مدعاة للقلق؟

العلاقة الحميمية التي تترك رأسك يدور عادة لا يكون سببًا للقلق وغالبًا ما يكون السبب هو الإجهاد الأساسي أو تغيير المواقف بسرعة كبيرة.

وإذا كانت الدوخة المفاجئة علامة على شيء أكثر خطورة فإنها عادة ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى.

– الدوار الموضعي BPV

يعد الدوار الموضعي الانتيابي الحميد BPV أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للدوار والدوار هو إحساس مفاجئ تدور فيه أنت أو رأسك ويتم تشغيله عن طريق تغيير وضع رأسك مثل عندما تستلقي أو تجلس في السرير وقد تعاني أيضًا من الغثيان أو القيء وتستمر حلقات BPV عادة أقل من دقيقة.

– ضغط دم منخفض

يمكن أن يتذبذب ضغط الدم طوال اليوم ويتأثر بالعديد من العوامل بما في ذلك مستويات التوتر لديك ووضع الجسم والتنفس.

وفي بعض الأحيان تكون الدوخة علامة على انخفاض ضغط الدم ونوبات الدوخة النادرة عادة لا تسبب القلق وقد ترغب في تحديد موعد مع طبيب أو مقدم رعاية صحية آخر إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل:

• عدم وضوح الرؤية

• غثيان

• صعوبة في التركيز

• إغماء

– انخفاض سكر الدم

يحدث انخفاض السكر في الدم أو نقص السكر في الدم عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم وعلى الرغم من أن انخفاض نسبة السكر في الدم أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري إلا أنه يمكن أن يحدث لأي شخص ويُعرف هذا بنقص سكر الدم غير السكري.

– حساسية الضغط

قد يصاب بعض الأشخاص بالدوار أثناء ممارسة نشاط جنسي قوي بسبب زيادة الضغط داخل الصدر وهذا هو نفس نوع الضغط الناجم عن الإجهاد أو الدفع أثناء حركة الأمعاء.

– القلق

القلق – سواء المستمر أو الظرفي – يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وأن يصبح أنفاسك ضحلة ويمكن أن يسبب هذا في بعض الأحيان الدوخة أو فرط التنفس.

والقلق هو شعور عام خاصة عندما يتعلق الأمر بالجنس ولا يجب أن يكون لديك تشخيص اضطراب القلق لتجربته ويشعر الكثير من الناس بالقلق في الحالات الآتية:

• في علاقة جديدة

• عند ممارسة الجنس لأول مرة

• عند وجود مشاكل في العلاقة

• بسبب الألم أو تجربة صادمة سابقة

– صداع النشوة

في حالات نادرة يمكن أن يؤدي النشاط الجنسي والنشوة الجنسية إلى الصداع والدوخة اللاحقة والسبب الدقيق غير واضح لكن الباحثين يشتبهون في أن السبب وراء ذلك هو الزيادة السريعة في معدل ضربات القلب وضغط الدم وعلى الرغم من أن صداع ما قبل النشوة الجنسية أو النشوة الجنسية يمكن أن يؤثر على أي شخص إلا أنه أكثر شيوعًا عند الذكور.

– الراحة وطرق الوقاية

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف دوارك ومنع حدوثه في المستقبل:

• حافظ على رطوبتك واشرب الماء قبل ممارسة الجنس وبعده لتجنب الجفاف ويمكن أن يسبب الجفاف انقباض الأوعية الدموية والتسبب في حدوث تغيرات في ضغط الدم.

• خذ أنفاسًا عميقة وبطيئة ويسبب فرط التنفس انخفاضًا سريعًا في ثاني أكسيد الكربون ويؤدي ذلك إلى تضييق الأوعية الدموية التي تمد دماغك بالدم مما يؤدي إلى دوار خفيف.

• تجنب الاستيقاظ بسرعة كبيرة وعندما تقف تؤدي الجاذبية إلى تجمع الدم في ساقيك وبطنك وهذا يقلل مؤقتًا من كمية الدم المتدفقة إلى قلبك ودماغك مما يسبب الدوخة.

• تناول وجبات منتظمة وتناول وجبات صغيرة طوال اليوم للمساعدة في الحفاظ على توازن السكر في الدم.