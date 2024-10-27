اختبار الماكياج على الإنترنت قبل شرائه.. خاصية جديدة من جوجل

وسيلة جديدة من ابتكار شركة "جوجل" الأمريكية العملاقة تعزز خاصية البحث بتقنية "الواقع المعزز"، وموجهة بالأساس إلى المتسوقات اللاتي يرغبن في الاطلاع على أدوات التجميل والماكياج أو اقتنائها، وذلك بهدف تمكينهن من الحصول على ما يردن من منتجات من منازلهن، في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

هذه الخاصية الجديدة تم تعزيزها بعد أن عقدت الشركة الأمريكية العملاقة اتفاقية مع شركات تجميل شهيرة على غرار"مودي فيس" و"برفيكت كورب"، وهما شركتان استثمرتا كثيراً في هذا المجال، لبيع منتجات الماكياج بتقنية "الواقع المعزز"، وذلك حسب ما ذكرته تقارير صحفية.

وللنساء والفتيات اللواتي يسألن عن ميزة هذه الخاصة، فهي ببساطة ستمكنهن من الحصول على

"ماكياج افتراضي" تنتجه علامة كبيرة كـ"لوريال"، التي تمتلك شركات تجميل عالمية على غرار "مودي فيس" و"ماك"، وذلك أثناء بحثهن عن منتجات منها، كأحمر الشفاه مثلاً.

إضافة إلى ذلك، فإنه تعيَّن عليهم اختيار أدوات الماكياج من خلال تطبيقي "جوجل" أو "جوجل كروم"، ثم تجربتها على عارضين سوف يظهرون على شاشة الهاتف، وذلك شريطة فتح كاميرا هاتفه الذكي.

هذه الميزة الجديدة تدخل في إطار جهود "جوجل" الأوسع، من أجل الاستثمار في التسوق عبر الإنترنت، وتقوية خدمة "جوجل شوبنغ" الخاصة بالتسوق الافتراضي.