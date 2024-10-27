زوجى لديه فيرس c هل يمكن أن يشفى منه تماما ؟؟

عزيزتى نشكرك أولا على مراسلتك موقع الخليج 365.. ونود أن نطمأنك بان كثيرًا من الناس تشفى من هذا الفيرس.

إن التهاب الكبد C يمكن الشفاء منه باستخدام العلاجات الصحيحة وذلك بفضل اكتشاف العلاجات الجديدة للفيروس، بحيث تقضي هذه العلاجات على الفيروس وتساعد بمنع حدوث المضاعفات الخطيرة على الكبد.

إن معظم حالات التهاب الكبد C تتطلب العلاج، لأن الالتهاب الفيروسي يكون مزمنًا، وفي حالات أقل (أي حالة واحدة من كل أربع حالات) يكون فيها المرض مؤقتًا ولايحتاج المريض للعلاج.

كيف يتم علاج التهاب الكبد C؟

تعتمد طريقة اختيار الطبيب للعلاج على: النمط الجيني للفيروس، ووضع الكبد وتواجد أية مشاكل صحية أخرى عندك.

إن علامة نجاح العلاج هي وجود الاستجابة البيولوجية المستدامة، وتعني استمرار اختفاء ظهور فيروس التهاب الكبد C في دم المصاب لمدة 12 أسبوع أو أكثر بعد الانتهاء من الخطة العلاجية، وتعني الاستجابة البيولوجية المستدامة أيضًا عدم رجوع المرض مرة أخرى مدى الحياة.

أما في حال عدم الاستجابة للعلاج وعدم وجود الاستجابة البيولوجية المستدامة يقترح الأطباء عادة إعادة إعطاء العلاج أو انتظار ظهور علاجات جديدة.

العلاجات الحالية لالتهاب الكبد C:

يستخدم الأطباء العلاجات المضادة للفيروسات في علاج التهاب الكبد C، وتكون هذه العلاجات موجهة للفيروس وتتخلص منه دون التأثير على خلايا الجسم السليمة.

وتكون الآثار الجانبية لهذه العلاجات بسيطة، وتشتمل على: تعب، صداع، إسهال، غثيان واستفراغ.