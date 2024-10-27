لم أعد أحب زوجي ماذا أفعل؟ وبدأ هذا يسيطر على مشاعر البيت وزادت الكراهية ؟ هل هناك حل أم أن الانفصال هو ما يجب أن يحدث؟

قد يكون من الغريب أن تكون كلمة الكره هي أساس مشاعرك تجاه زوجك، لكن دعينا نقول إنها الواقع، وعلى موقع البحث جوجل، هناك ما يقرب من 41100 نتيجة بحث تحمل عنوان "أكره زوجي"، هذا يعني أن هناك كثيرًا من الزوجات يبحثن عن حل.

وقبل أن تحددي إن كنت تكرهين زوجكِ أم أن هذه مجرد مشاعر غضب يمكن علاجها، عليكِ التعامل مع الأمر بجدية وعقلانية، ووضع خطوات محددة لإيجاد الإجابة الصحيحة.

أولاً: أحضري ورقة وقلمًا، واقسمي الورقة إلى نصفين:

ضعي في النصف الأول كل المزايا التي ترينها فيه، وفي النصف الآخر كل العيوب، واختاري وقتًا تكون فيه مشاعركِ محايدة، أي لا تكوني في حالة عصبية أو غاضبة منه ولا في حالة رضا، واختاري يومًا عاديًا للتقييم.

ثانيًا: حللي النقاط الإيجابية وتذكريها، وتذكري لماذا تزوجتِ هذا الرجل؟ ولماذا تكرهينه الآن؟

تحدثي مع نفسك بصوت مرتفع، واسألي نفسك بعض الأسئلة وأجيبي بصراحة ولا تحكمى بمشاعرك ولكن احكمي بعقلك.. أهو غضب أم كراهية؟

وبعد استخدامكِ للورقة والقلم في حساب الجيد والسيئ لدى زوجك، ستجدين نفسك تعرفين الإجابة للسؤال: هل ما في داخلكِ غضب أم أنكِ بالفعل تكرهينه؟

إذا كانت مشاعرك مجرد غضب.

في ورقة أخرى قيمي نفسك:

ما الجيد وما السيئ لديك، لتضعي أمامك أنه أيضًا يحمل بعض طباعك السيئة.

بعدها تكلمي معه في جلسة لإعادة تقييم الحياة بينكما، وأخبريه بسبب غضبكِ منه، وبالطباع التي لا تستطيعين تحملها، ودعيه هو أيضًا يحدثكِ عما يغضبه منكِ، حتى لا يشعر أنه متهمًا يجلس في محكمة، بل زوج وزوجة يحاولان ترميم حياتهما الزوجية والحفاظ عليها.

أما لو كانت مشاعركِ هي الكراهية، فبالتأكيد الشعور بالكراهية لم يكن نتيجة أفعال اليوم وأمس فقط، بل هو نتيجة لأفعال ومشاعر غضب تراكمت داخلكِ، حتى قضت على مشاعرك الإيجابية تجاه زوجك.

فإذا تأكدت من أن ما مات في قلبك تجاه هذا الزوج لن يعود مرة أخرى، فعليك بالحديث معه، فهناك ستجدين إما أن الانفصال هو الحل، أو أنه سيطلب فرصة أخرى لتعيدا ترتيب حياتكما.

بعض الزوجات قد تكون فكرة الانفصال غير مسموح بها في عائلاتهن، فتكون هناك حتمية للحياة الزوجية أن تسير رغمًا عن مشاعر الكراهية التي تشعرين بها.

لكن لا تستسلمي، حاولي إيجاد هدف في هذه الحياة الزوجية يجعلك تودين إكمال حياتك معه، وابذلي مجهودًا لتحسين الطباع أو التصرفات، التي جعلتك تكرهين زوجك.

إذا لم تنجحي، يبقى حل الانفصال هو الحل الأنسب، حتى لا تفقدا احترامكما أمام الأولاد، فينشئوا في منزل مليء بالكراهية.