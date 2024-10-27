دائما افقد القدرة على الثقة بنفسي ولا أستطيع أن أتقبل شكلي وعيوبي وأواجه نفسى كثيرا هل لديكم الحل؟

أولا أشكرك سيدتي على إرسالك لعيادة الجمال وسوف نرد عليك في السطور التالية..

لا يوجد شخص كامل بدون عيوب في هذه الحياة، فالعيوب والأخطاء جزء من تكويننا البشري والإنساني، والعيوب ليست أمرًا خاطئًا بل على العكس فهي وسيلة لنكتشف بها أنفسنا وشخصيتنا والحياة بشكل عام.

تختلف العيوب اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، ومن مكان لآخر، وهناك عيوب جسدية ومنها ما هي شخصية.

وهناك بعض الأشياء التي قد تظنين في نفسك أنها عيوب لكنها عند البعض الآخر مميزات، فبعض الفتيات صاحبات الشعر الكيرلي يشعرن أن هذا عيب كبير ويرغبن في الحصول على شعر أملس ناعم، بينما صاحبات الشعر الأملس يتمنين الحصول على شعر كيرلي.

هذا بالنسبة للعيوب الجسدية والشكلية، فمثلاً بعض الأشياء يمكنك علاجها والتخلص منها مثل حب الشباب والدهون الزائدة في الجسم، وهناك أشياء قد تحولينها إلى ميزة وعلامة شخصية لكِ تفتخرين بها.

أما بالنسبة إلى العيوب الشخصية، فيجب عليك تقسيمها إلى عيوب كبيرة لا تستطيعين التخلص منها بمفردك، وربما تحتاجين إلى المساعدة ممن حولك سواء أهلك أو أقاربك أو شخص متخصص مثل طبيب نفسي، وهناك عيوب بسيطة يمكنك التخلص منها ببعض الاجتهاد والمثابرة.

حسناً.. اتفقنا أنه لابد من وجود عيوب في كل إنسان، لكن نريد أن نعرف كيف نتقبل هذه العيوب؟

إليكِ 4 خطوات أساسية:

أولاً: أول مرحلة للتخلص من العيوب هو تقبلها والاعتراف بخطئك وعدم إنكاره، واعلمي أنه مهما كان العيب كبيرًا وندمت عليه وقررت التخلص منه فأنتِ تسيرين على الطريق الصحيح، ولا تلومين نفسك بشدة.

ثانياً: لا تتحدثي أمام الناس بعيوبك بل اجعلي هذا الأمر شخصيًا خاصًا بك أنت، فعندما تتحدثين عن عيوبك تلفتين أنظارهم إلى عيوبك وفي نفس الوقت لن يستطيعوا فعل شيء لكِ سوى الضغط عليك؛ لذا لا تشاركي أسرارك وعيوبك إلا لمن يستطيع مساعدتك ويحرص عليها.

ثالثاً: لا يوجد مشكلة في الوقوع في العيب والخطأ والإقلاع عنه ثم العودة إليه مجدداً، حتى تتخلصي منه تماماً، ولا تيأسي من ذلك.. فمثلاً إذا كنتِ تعانين من العصبية وحاولت أكثر من مرة التحكم في عصبيتك وفشلت فلا يوجد مشكلة، ولكن جربي أكثر من مرة حتى تتخلصي منها نهائياً.

رابعاً: لا تضغطي على نفسك كثيراً، وجربي أسلوب المكافأة، فمثلاً عندما تنجحين في التخلص من عيب ما، امنحي نفسك شيئًا جميلًا مثل فستان جديد أو أي شيء تحبينه.

وأخيرا نشكرك على مراسلتنا ونتمنى أن نكون قد أتينا لك بالحل والمساعدة.