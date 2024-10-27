"معجزة حقيقية"..بذور صغيرة تقوي المناعة ومفيدة للذاكرة والكلى وتعالج مشاكل العظام!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الهيل من أهم أنواع النباتات التي تساعد في العناية والحفاظ على الصحة ولذلك لابد من الحرص على استخدامها، سوف نستعرض من خلال موقعنا بوابة الزهراء كل ما يخص الحبهان او الهيل بصوره تفصيلية وطريقة استخدامه من خلال هذا المقال.

طريقة استخدام الحبهان للتخلص من الكرش

بكل بساطة يمكنك القضاء على كافة الدهون الموجودة في الجسم من خلال هذه الوصفة المكونات تتمثل فيما يلي:

2 معلقة كبيرة من الحبهان المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من السكر الدايت.

معلقة واحدة من الحليب القليل الدسم.

خطوات تحضير الوصفة

نقوم بتجهيز وعاء نضع فيه الحليب ومن ثم نضع بيت المكونات مع التقليب على النار.

بعد مرور خمس دقائق وانا الخليط على النار نقوم باضافة السكر.

ومن ثم يتم تناول هذا المشروب في الصباح والمساء قبل الذهاب للنوم للحصول على افضل نتيجة.

أبرز فوائد الحبهان

هناك مجموعة تختلف من الفوائد التي يوفرها الحبهان والتي يجب عليك الحصول عليها ومنها: