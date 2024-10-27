انت الأن تتابع خبر «بلاش تبوظي شعرك تاني»...بديل الكيراتين الكيميائي مكون سري برخص التراب في مطبخك ضعيه على الشامبو يجعل شعرك حرير وطويل وكثيف وانبات الفراغات بسرعة صاروخ!!؟والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن حلول فعالة لتطويل الشعر وكثافته، وقد أثبت قرص الأسبرين فعاليته في هذا المجال يستخدم الأسبرين كمسكن، لكن يمكنه أيضًا تعزيز صحة الشعر. إليك كيفية استخدامه مع مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

وصفات لتطويل الشعر

المكونات المطلوبة

– قرص أسبرين

– ملعقة قرنفل مطحون

– ربع كوب ماء

– شامبو

طريقة التحضير:

1. إذابة الأسبرين: في وعاء، امزجي قرص الأسبرين مع ربع كوب الماء حتى يذوب تمامًا.

2. إضافة القرنفل: أضيفي ملعقة القرنفل المطحون واستمري في التقليب.

3. إضافة الشامبو: أضيفي كمية من الشامبو وقلبي المكونات جيدًا.

4. غسل الشعر استخدمي هذا الخليط لغسل شعرك، ثم اشطفيه جيدًا يفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

نصائح لتطويل الشعر

1. اغسلي شعرك مرتين أسبوعيًا فقط.

2. استخدمي زيوت طبيعية وشامبوهات خالية من المواد الكيميائية.

3. مشطي شعرك مرتين يوميًا بمشط خشبي.

4. اشربي كمية كافية من الماء لتجنب جفاف الشعر.

5. تناولي الفواكه والخضروات لتعزيز صحة الشعر.

6. دلكي فروة الرأس لمدة 10 دقائق يوميًا.

7. تخلصي من القشرة فور ظهورها.

وصفة الزنجبيل لتطويل الشعر

يمكنك أيضًا تجربة ماسك الزنجبيل:

المكونات

– ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور

– ملعقة من زيت الزيتون

– ملعقة من زيت الجوجوبا

– ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

الطريقة

اخلطي المكونات وضعيها على فروة الرأس لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو.

وصفة زيت الخروع

وصفة فعالة أخرى تشمل:

المكونات

– ملعقتان من زيت الخروع

– ملعقتان من زيت اللوز الحلو

– ملعقتان من زيت الزيتون البكر

– صفار بيضة واحدة

الطريقة: