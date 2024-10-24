انت الأن تتابع خبر ندمت اني معرفتهاش من زمان !! معجزة كبيرة بين يديك.. تمرين سهل لو فعلته ثلاث مرات قبل النوم يقيك من الخرف والزهايمر مهما كان عمرك ويجعل ذاكرتك فولاذية كالحديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثبتت الدراسات أن التدريب المعرفي المنتظم يلعب دور كبير في تحسين الذاكرة والحفاظ عليها خلال مرحلة البلوغ، حيث أن قضاء 20 إلى 30 دقيقة يوميا على الأنشطة العقلية يمكن أن يساعد على تطوير القدرات الذهنية وتقوية وظائف الدماغ نقدمها لكم عبر موقعنا الزهراء.

تمرين سهل لو فعلته ثلاث مرات قبل النوم

وتؤكد البروفيسورة إيرينا روشينا من جامعة موسكو، المتخصصة في علم النفس العصبي وعلم النفس المرضي للنمو، أن هناك العديد من التقنيات التي يمكن استخدامها لتدريب العقل وتنشيط الذاكرة.

تقنيات فعالة لتحفيز الذاكرة

تقنية فيبوناتشي تعتمد هذه التقنية على تسلسل رقمي بحيث يكون كل رقم جديد هو مجموع الرقمين السابقين، على سبيل المثال: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8 وهكذا. هذه الطريقة تساعد في تحسين القدرة على التفكير الرياضي وتقوية الذاكرة من خلال تركيز العقل على الأنماط الحسابية.

تقنية فيثاغورس تتضمن استرجاع تفاصيل اليوم بالكامل في نهاية اليوم قبل النوم، بدون الإخلال بتسلسل الأحداث، هذه الطريقة تعزز قدرة الشخص على تذكر المعلومات بشكل منظم وتساعد في تحسين استرجاع الأحداث والوقائع.

أهمية التمارين العقلية الأخرى

تشير البروفيسورة روشينا أيضا إلى أهمية ممارسة أنشطة عقلية أخرى مثل حل الكلمات المتقاطعة، الألعاب الذهنية، والاحتساب الذهني، مثل هذه الأنشطة تساعد في تحفيز الدماغ وتطوير التفكير الإبداعي، من خلال هذه الأنشطة يمكن تقوية القدرات الذهنية بشكل عام وتحسين القدرة على التركيز.

أسلوب الحياة الصحي والذاكرة

تؤكد البروفيسورة على أن تحسين الذاكرة لا يتوقف فقط عند ممارسة التدريبات المعرفية، بل يرتبط أيضا باتباع أسلوب حياة صحي، الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية له دور كبير في تعزيز وظائف الدماغ، لذا ينصح باتباع نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات، البروتينات، والألياف، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مما يساهم في تحسين الدورة الدموية وتوفير الأكسجين اللازم للدماغ.

أهمية الراحة والنوم لتعزيز الذاكرة

النوم الجيد من الأمور الأساسية التي لا يمكن تجاهلها عندما يتعلق الأمر بتعزيز الذاكرة، إذ أن الدماغ يحتاج إلى الراحة لإعادة تجديد الطاقة ومعالجة المعلومات التي تم استيعابها خلال اليوم، الأشخاص الذين يحصلون على قسط كافي من النوم يتمتعون بذاكرة أكثر حدة وقدرة أفضل على التركيز.

الأنشطة التي تحفز العقل وتطور الذاكرة

بالإضافة إلى التدريبات المعرفية وأسلوب الحياة الصحي، ينصح أيضا بممارسة الأنشطة التي تحفز العقل مثل القراءة المستمرة، كتابة النصوص باليد، وتعلم اللغات الجديدة، كل هذه الأنشطة تعمل على تنشيط الذاكرة وتعزيز التفكير الإبداعي وتطوير المهارات العقلية.

تقوية العقل وتحسين الذاكرة بطرق متعددة