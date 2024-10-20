انت الأن تتابع خبر "صدمة لمحبي هذه المشروبات".. ماذا يحدث لجسمك وكبدك عند تناول المشروبات الغازية؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم الطعم اللذيذ للمشروبات الغازية فإنها تحمل في طياتها العديد من الأضرار الصحية، خصوصًا على الكبد فقد أشار سعيد شلبي، استشاري الكبد، إلى أن الكبد يعمل على تصفية الدم وإزالة السموم، وعند تناول مشروب غازي غني بالسكر والسعرات الحرارية، يتعين على الكبد بذل جهد مضاعف للتخلص من هذه المواد الضارة.

يُحذر شلبي من أن المواد الكيميائية

في هذه المشروبات قد تؤدي إلى التهاب الكبد وزيادة خطر الإصابة بأمراض كبدية أخرى كما أن السكر الزائد الموجود في المشروبات الغازية يتحول إلى دهون تتراكم في الكبد مما قد يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهي حالة خطيرة قد تؤدي إلى تليف الكبد وفشله.

أضرار أخرى للمشروبات الغازية