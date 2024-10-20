انت الأن تتابع خبر "صدمة لمحبي هذه المشروبات".. ماذا يحدث لجسمك وكبدك عند تناول المشروبات الغازية؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - رغم الطعم اللذيذ للمشروبات الغازية فإنها تحمل في طياتها العديد من الأضرار الصحية، خصوصًا على الكبد فقد أشار سعيد شلبي، استشاري الكبد، إلى أن الكبد يعمل على تصفية الدم وإزالة السموم، وعند تناول مشروب غازي غني بالسكر والسعرات الحرارية، يتعين على الكبد بذل جهد مضاعف للتخلص من هذه المواد الضارة.
يُحذر شلبي من أن المواد الكيميائية
- في هذه المشروبات قد تؤدي إلى التهاب الكبد وزيادة خطر الإصابة بأمراض كبدية أخرى كما أن السكر الزائد الموجود في المشروبات الغازية يتحول إلى دهون تتراكم في الكبد مما قد يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهي حالة خطيرة قد تؤدي إلى تليف الكبد وفشله.
أضرار أخرى للمشروبات الغازية
- بالإضافة إلى تأثيرها على الكبد، تساهم السعرات الحرارية العالية في المشروبات الغازية في زيادة الوزن، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان وأكد شلبي أن استهلاك هذه المشروبات بشكل منتظم قد يؤدي أيضًا إلى رفع مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.
- كما أن الأحماض الموجودة في المشروبات الغازية تسبب تآكل الأسنان، مما يؤدي إلى مشاكل صحية فموية خطيرة لذلك، من المهم تقليل استهلاك هذه المشروبات والبحث عن خيارات صحية أكثر لصحة أفضل.
- يُنصح بمراجعة النظام الغذائي ومراقبة تناول السكر والدهون للحفاظ على صحة الكبد والجسم بشكل عام.