انت الأن تتابع خبر "مفعولها سحري".. نوع فاكهة يحميك من أمراض القلب والسكتة الدماغية | دكتور قلب قالي عليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر البابايا من الفواكه الاستوائية الغنية بالفوائد الصحية خاصة عند تناولها على معدة فارغة تحتوي هذه الفاكهة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية بما في ذلك الفيتامينات A وC وE وK، بالإضافة إلى البوتاسيوم والألياف، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتعزيز الصحة العامة.

دعم فقدان الوزن

تساعد البابايا في التحكم بالشعور بالجوع، مما يساهم في فقدان الوزن كونها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، تمنح البابايا شعورًا بالشبع يساعد على تقليل تناول الطعام خلال اليوم.

حماية القلب

تساهم العناصر الغذائية الموجودة في البابايا في تحسين صحة القلب البوتاسيوم والألياف تعملان على تحسين مستويات الكوليسترول وتعزيز تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تنظيم مستويات السكر

بفضل محتواها المنخفض من السكر وارتفاع الألياف، تساعد البابايا في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمرضى السكري.

محاربة السرطان

تحتوي البابايا على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين التي تلعب دورًا في تثبيط نمو الخلايا السرطانية وتقليل الإجهاد التأكسدي، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

تحذيرات هامة