انت الأن تتابع خبر «عمرنا ضاع واحنا ما نعرفش..» فوائد تفل القهوة المذهلة هتوفر عليك فلوس كتير.. اوعي ترميه تاني بعد النهارده..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القهوة ليست مجرد مشروب لذيذ بل أصبحت مكونا شهيرا في العناية بالبشرة حيث تستخدم تفل القهوة في العديد من الماسكات الطبيعية لقدرته على تحسين مظهر البشرة يحتوي تفل القهوة على مضادات الأكسدة والكافيين مما يساعد على تقشير البشرة وتنشيط الدورة الدموية.

فوائد تفل القهوة للبشرة

تفل القهوة يعمل كمقشر طبيعي للبشرة حيث يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام مما يجعل البشرة ناعمة ومتألقة كذلك الكافيين الموجود في القهوة يساعد على تقليل الانتفاخات والهالات السوداء تحت العينين بفضل قدرته على تقليص الأوعية الدموية كما يحتوي التفل على مواد مضادة للالتهابات التي يمكن أن تقلل من تهيج البشرة واحمرارها، مما يجعله مناسبًا للبشرة الحساسة.

كيفية استخدام تفل القهوة في الماسكات

لتحضير ماسك بسيط باستخدام تفل القهوة يمكنك مزج ملعقة كبيرة من التفل مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي وملعقة صغيرة من زيت الزيتون هذا المزيج يوفر تقشيرا لطيفا وترطيبا عميقا للبشرة يوضع الماسك على الوجه لمدة 10-15 دقيقة ثم يتم تدليكه بلطف قبل شطفه بالماء الدافئ كما يمكن استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

النتائج المتوقعة للماسك