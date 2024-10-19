وداعًا للكرش.. عشبة خارقة تحرق الدهون وتنسف الكرش وسعرها رخيص (تعرف عليها)

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رياض - احمد صلاح - يعد الكركم من الأعشاب التي تمتلك تأثيرًا مذهلًا في حرق الدهون الزائدة وإنقاص الوزن بشكل صحي، بينما يتمتع بمذاق طيب، ووفقًا لما جاء في موقع “medicinenet”، يحتوي الكركم على مواد هامة عديدة، أبرزها الكركمين، الذي يساهم في حرق الدهون عن طريق زيادة الحرارة، مما يعزز من عملية التمثيل الغذائي.

الفوائد الصحية للكركم

بجانب إنقاص الوزن، يمتلك الكركم مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، من بينها المساعدة في مكافحة مرض الزهايمر، والحفاظ على مستويات الهرمونات في المعدلات الآمنة أثناء الدورة الشهرية، ويمكن تناول الكركم بطرق متعددة، مثل إضافته إلى الحساء، أو اليخنة، أو رشه على الخضار المشوية، أو الحلويات، أو المشروبات الدافئة خاصة الحليب الذهبي.

تأثير الكركم على البطن

يحتوي الكركم على عدة مواد مفيدة لحرق الدهون، أهمها الكركمين، وهو مركب قوي ذو تأثيرات مضادة للالتهابات..

يلعب الكركمين دورًا مهمًا في تقليل الالتهاب في الجسم، مما يساعد في إنقاص الوزن وتدمير الدهون البطنية.

يساعد الكركمين على تحويل الدهون البيضاء التي تخزن الطاقة إلى دهون بنية تحرق الطاقة، مما يجعله فعالًا في إنقاص الوزن.

الممنوعون من تناول الكركم

رغم أن الكركم آمن لمعظم الناس، يجب على بعض الأفراد تجنبه أو استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدامه: