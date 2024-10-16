للشيخوخة والخرف.. الحل المثالي الجبار في ورق الغار تناوله بتلك الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك فوق 70 سنه وعلى عكاز.!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر ورق الغار او كما يطلق عليه البعض ورق اللورا واحدًا من التوابل التي لا يخلو منها اي منزل ويتم استخدامة بشكل يومي في اعداد مختلف انواع الطعمة، ويأتي ذلك بسبب قدرتة الكبيرة على تغيير الطعم الخاص بالطعام في دقائق معدودة، ولا يقتصر استخدام ورق الغار على الطعام فقط بل ان هناك العديد من الاقاويل التي تقول انه يساعد في التخلص من الطاقة السلبية المتواجدة ي البيت عن طريق حرقة في ارطان المنزل، كما ان تلك الخطوة تساعد بشكل كبير في التخلص من الحشرات المزعجة التي توجد في المنزل، وللحصول على المزيد من التفاصيل حول استخدامات ورق الغار المتعددة تابعونا عبر دوت الخليج.

استخدامات ورق الغار