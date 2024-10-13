انت الأن تتابع خبر كنز رباني.. معجزة ورق الغار ستجعل بطنك مسطحا وشعرك طويل وخالي من الشيب المبكر.. طريقة الاستخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ورق الغار من النباتات التي تستخدم من قبل العديد من الأشخاص، حيث انها تتمتع بالعديد من الفوائد الفعالة جدا وكذلك تستخدم في الطبخ وتسمى بورق اللورا أيضا بجانب ايضا تستعمل في تبخير وتعطير المنزل والقضاء على الناموس والحشرات الموجودة فيه، كما أنها تستخدم في التخلص من الوزن الزائد وإزالة الدهون الموجودة فيه حتى يصبح الجسم رقيق ومتناسق جدا بجانب أنه يتم استخدامها في صبغ الشعر والقضاء على الشيب الموجود فيه.

طريقة تحضير مشروب ورق الغار للتخلص من الوزن الزائد

كمية ملائمة من ورق الغار.

كوب من الماء.

ليمونة.

أعواد القرنفل.

طريقة التجهيز

نجهز أولا كمية ورق الغار ثم نغسلها بشكل جيد بعد ذلك ثم نقوم بعدها بوضع الماء عليها ومن ثم على النار حتى يغلي.

نقوم بعد ذلك بوضع هذا المشروب في الكوب المناسب ونضيف له بعض من عيدان القرنفل مع عصرة صغيرة من الليمون ونقوم بتغطيته لتناوله في الصباح الباكر.

نقوم بعد ذلك بتناوله عند الاستيقاظ من النوم وسوف نحصل على أفضل النتائج الرائعة في شهر واحد فقط، حيث أنه يساهم في القضاء على كل من الكرش والدهون والأرداف نهائيا.

مكونات وصفة ورق الغار للشعر

كمية من أوراق الغار.

كوب من الماء.

ملعقة من زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الجرجير.

طريقة العمل