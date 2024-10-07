«دا مش سحر ولا خيال».. قدرة ربانية جبارة في هذه العشبة التي ستجعلك تستعيد أيام شبابك حتى لو كنت عجوز بعكاز!!!؟

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رياض - احمد صلاح - يعتبر نبات الماتشا من المكونات الأساسية المشهورة في عالم منتجات التجميل ولا تتطلبين إضافة مكونات أخرى حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم في توحيد لون البشرة وتهدئة الالتهابات كما أنه يقلل من ظهور حب الشباب بفضل غناه بمضادات الميكروبات والبكتيريا إضافة إلى ذلك يعزز من شد الجلد ويغذي البشرة.

ماسك نبات الماتشا لبشرة ناعمة

الماتشا تمتلك سر مدهش للعناية بالبشرة حيث تعزز صحتها من الخارج والداخل وتوفر حماية من الأشعة الشمسية الضارة وتساعد في تقليل الالتهابات والتخلص من الجلد الميت كما أنها تمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة بالإضافة إلى ذلك يعتبر هذا القناع كنزًا لعلاج احمرار البشرة.

المكونات اللازمة لصنع قناع الماتشا للبشرة

ملعقة واحدة صغيرة من عشبة الماتشا.

ملعقة واحدة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير ماسك الماتشا للبشرة الناعمة

نأخذ وعاء زجاجياً متوسط الحجم ونضيف إليه شاي الماتشا والعسل وجوز الهند ثم نقوم بخلط المكونات معاً بشكل جيد.

بعد ذلك نضيف اللبن الزبادي ثم نقوم بخلط هذه المكونات معاً حتى نحصل على القوام المطلوب.

طريقة الاستخدام