"بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه!".. كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل اوجاعك!!

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رياض - احمد صلاح - يُعرف العصفر، أو الكركم الأحمر، بفوائده الصحية المتعددة، خصوصًا في تعزيز جودة النوم وأيضًا يحتوي هذا النبات العشبي على مركبات فعالة تُسهم في تحقيق ذلك.

فوائد العصفر للنوم

أولًا، يُعتبر الكورستين من أبرز مركبات العصفر، حيث يمتاز بتأثيراته المضادة للأكسدة والالتهابات هذا المركب يساعد على تقليل مستويات التوتر والقلق، مما يعزز من فرص الحصول على نوم هانئ

ثانيًا، اللوتين يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العينين، وهو ما يُعزز الراحة أثناء النوم

وأخيرًا، الزعفرانين يُعرف بتأثيره المضاد للاكتئاب، مما يُحسن المزاج ويساهم بالتالي في تحسين جودة النوم.

كيفية استخدام العصفر للنوم

يمكن تناول العصفر بعدة طرق، مثل شرب شاي العصفر، حيث تُضاف ملعقة صغيرة من مسحوق العصفر إلى كوب من الماء المغلي وتُترك لمدة 10 دقائق قبل الشرب وأيضا بدلاً من ذلك، يمكن تناول كبسولات العصفر وفقًا لتوجيهات الطبيب كما يُمكن استخدام زيت العصفر في التدليك أو أثناء الاستحمام لتحفيز الاسترخاء.

الجرعة الآمنة

تتراوح الجرعة اليومية الموصى بها بين 300-1000 ملليجرام، ومن الأفضل تقسيمها على مدار اليوم.

الأدلة العلمية

تشير الأبحاث إلى أن العصفر يُساعد في خفض مستويات الكورتيزول، وهو هرمون مرتبط بالتوتر، كما يُساهم في زيادة مستويات هرمون الميلاتونين، الذي ينظم النوم.

موانع الاستخدام