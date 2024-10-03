انت الأن تتابع خبر وصفة سحرية وغير مكلفة لتبيض القدم الداكنة في المنزل .. هتخلي قدميك تلمع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفة سحرية وغير مكلفة لتبيض القدم الداكنة في المنزل .. هتخلي قدميك تلمع، يسعى الكثير من الأفراد إلى تفتيح لون أقدامهم الداكنة، التي قد تسبب لهم شعورًا بالإحراج، علاوة على ذلك يعتبر تنظيف الأقدام من الأمور الأساسية للعناية بالجسم، لذا يمكنكم التعرف على أبرز الوصفات الطبيعية لتفتيح الأقدام، ومن بينها وصفة عصير الليمون، والتي سنتناول مكوناتها الرئيسية في السطور القادمة.

وصفة الليمون والعسل

تعد وصفة عصير الليمون مع العسل واحدة من أكثر الوصفات شيوعًا لتفتيح البشرة ومنحها إشراقة إضافية.

كما أن العسل يسهم بشكل كبير في ترطيب الأقدام بفضل محتواه من مركبات مثل الفينول والفلافونويد التي تؤثر بشكل طبيعي على تبييض البشرة.

يمكن تحضير هذه الوصفة من خلال مزج ملعقة من العسل مع عصير الليمون في وعاء مناسب حتى يصبح لديكِ عجينة ناعمة، ثم قومي بتطبيقها على الأقدام واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي قدميكِ بالماء الفاتر.

وصفة الكركم والحليب