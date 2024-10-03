انت الأن تتابع خبر "سر الشباب الدائم.. عشبة مذهلة اكتشفها خبير صيني تعيد لك حيويتك حتى في السبعين!" والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بذور الكتان من المكونات الطبيعية التي تحمل العديد من الفوائد الصحية والجمالية فهي غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد في تحسين صحة البشرة وتألقها ومع ذلك لا يدرك الكثيرون أن بذور الكتان يمكن أن تكون حل فعال لشد التجاعيد وتفتيح البشرة بشكل طبيعي ومن دون الحاجة إلى استخدام منتجات تجميلية مليئة بالمواد الكيميائية الضارة فالاستخدام المنتظم لبذور الكتان يمكن أن يكون سر لبشرة أكثر شباب وإشراق.
ماسك بذور الكتان للبشرة
- بذور الكتان تحتوي على مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 التي تعمل على تحسين مرونة الجلد وشده مما يقلل من ظهور التجاعيد بمرور الوقت فهذه الأحماض تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين وهو البروتين المسؤول عن مرونة البشرة وشبابها كما أن بذور الكتان تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل التورم والانتفاخ الذي قد يظهر في مناطق معينة من الوجه مثل تحت العينين.
- واحدة من أهم فوائد بذور الكتان هي قدرتها على تفتيح البشرة وتحسين توحيد لونها فالاستخدام المنتظم لهذه البذور يساعد في التخلص من التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو التقدم في العمر كما أنها تعمل على تغذية البشرة من الداخل والخارج مما يمنحها إشراقة طبيعية ويجعلها تبدو أكثر صحة ونضارة.
- لتحضير ماسك بذور الكتان للبشرة تحتاج الى كمية من بذور الكتان المطحونة مع ماء دافئ قم بخلط ملعقة من بذور الكتان المطحونة مع قليل من الماء حتى تحصل على قوام يشبه الجل ثم ضع هذا المزيج على وجهك بالتساوي واتركه لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة حتى يجف بعد ذلك اغسل وجهك بالماء الفاتر بلطف يمكن تكرار هذه العملية مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- استخدام هذا الماسك بانتظام سيساعدك في شد البشرة وتقليل التجاعيد بمرور الوقت كما سيمنحك توهج طبيعي ويعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ بفضل المكونات الطبيعية الفعالة الموجودة في بذور الكتان.