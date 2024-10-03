انت الأن تتابع خبر ابعد عن الادوية وخليك في العلاج الطبيعي .. 4 مشروبات بحرصك على شربهم كل صباح على الريق تخفض مستويات الكوليسترول في جسمك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر المشروبات الصباحية عنصرا مهما في تنظيم مستوى الكولسترول في الجسم حيث تقدم مؤسسة القلب البريطانية إرشادات حول كيفية التحكم في هذه المستويات والحد من المخاطر المرتبطة بها وفقا للمؤسسة يؤثر الكوليسترول على الجميع بلا استثناء، وتتنوع أسبابه بين القابلة للتحكم وغير القابلة مما يستدعي التركيز على العوامل التي يمكن للأفراد التأثير عليها مثل أسلوب الحياة بهذه الوسائل يمكن أن تساهم المشروبات الصباحية بشكل كبير في الحفاظ على مستويات كولسترول صحية، مما يساعد على تعزيز الصحة العامة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تعتبر بعض المشروبات وفقا لموقع “الصحة”، وسيلة فعالة لخفض مستويات الكولسترول حيث أن خليط خل التفاح والعسل مع الماء يعد خيارا ممتازا لرفع مستوى الكولسترول الجيد كما يعتبر ماء الليمون مشروبا مثاليا في الصباح يساعد في تقليل الكولسترول بفضل غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتعزز صحة القلب علاوة على ذلك يوفر عصير البنجر الذي يحتوي على نسبة عالية من النيترات فوائد كبيرة في تعزيز الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم، مما يسهم في السيطرة على مستويات الكوليسترول وأخيرا، يساعد عصير الشوفان الذي يعتبر مصدرا جيدا للألياف القابلة للذوبان على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

يعتبر عصير البنجر الذي يحتوي على مستويات مرتفعة من النترات الغذائية، مفيدا للغاية في تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم مما يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول كذلك، يعد عصير الشوفان مصدرا ممتازا للألياف القابلة للذوبان ما يسهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم من خلال هذه الوسائل، ويمكن أن تساهم المشروبات الصباحية في الحفاظ على مستويات كوليسترول صحية مما يعزز الصحة العامة ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.