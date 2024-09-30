وصفة الكوريين من ماء الأرز لتفتيح البشرة جربيها حتى تحصلي على بشرة زجاجية كورية مثل الفتيات الكوريات

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رياض - احمد صلاح - تعتمد النساء الأسيويات بشكل كبير على وصفات ماء الأرز للعناية بالبشرة حيث تعتبر أكثر الوصفات الطبيعية المفيدة للبشرة التي تعتبر كنز كبير من الفوائد للبشرة حيث أن ماء الأرز يعمل على تفتيح وتنعيم البشرة ويعطي للبشرة إحساس بالنعومة والمرونة الفائقة من الاستخدام الأول وهذا ما نلاحظه على بشرة الكثير من النساء في آسيا حيث تتميز بشرتهم بالمظهر الشاب مهما تقدم بهن العمر لذلك إليكم فيما يلي طريقة استخدام ماسك ماء الأرز الكوري لتفتيح وتنعيم البشرة.

وصفة الكوريين من ماء الأرز لتفتيح البشرة

يستخدم ماء الأرز بأكثر من طريقة ووصفة مختلفة من أجل توفير الملمس الناعم والمظهر الشاب للبشرة التي نسعى للحصول إليها فهناك العديد من المشاكل التي تواجه البشرة سواء التصبغات أو التجاعيد أو خشونة البشرة ولكن بوصفة واحدة من ماء الأرز نضمن لكم بشرة أفضل:

نحتاج إلى خليط من:

ملعقة بنفس الحجم من: عصير الليمون ودقيق الأرز وزيت جوز الهند.

مع ثلاث كبسولات من فيتامين إي.

يتم خلط المكونات السابقة للوصفة مع بعضها حتى تتداخل تمامًا وتصبح ذات قوام واحد متجانس.

ومن ثم نوزعها على بشرة الوجه حتى تغطى بأكملها جيدًا.

بعد ربع ساعة من تطبيق الوصفة يشطف الوجه لنزيل عنه الشوائب المتبقية.

سنلاحظ بعد غسل البشرة أن ملمس البشرة أصبح ناعمًا وهناك لمعان طبيعي ناتج عن تنظيف البشرة.

فوائد ماء الأرز للبشرة

نأتي الآن لذكر أفضل الفوائد المعروفة عن ماء الأرز للبشرة وهي: