انت الأن تتابع خبر وصفة الكيراتين الطبيعي لتحضير أقوى كريم لفرد الشعر في منزلك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كما أنهما يزودان الجسم بحوالي سعر حراري واحد، وهو ما يفسر سبب استخدام الهنود لهما بالإضافة إلى بذور الكتان لتزويدهم بالطاقة الغنية بالأوميغا 3 وأوميغا 6 غير مشبعة. الأحماض الدهنية.يجب استخدام بذر الكتان في أسرع وقت ممكن، وخاصة المطحون، لا يزيد عن 15 يومًا، ويجب تخزينه في مكان جاف في مكان بارد، كما يمكنك استخدام زيت بذر الكتان بسببه. نفس فوائد زيت الزيتون البكر.

وصفة بذور الكتان للشعر

تضاف ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان في وعاء فارغ، ثم يضاف إليها كوب ماء مغلي، ويمكن زيادة الكمية حسب طول الشعر، وتترك وتغطي لمدة 15 دقيقة، ثم في هذه الأثناء يمكن غسل الشعر بالشامبو والماء للتأكد من نظافة الشعر وخلوه من الزيوت والشحوم.

ثم يتم ترشيح المكون للحصول على الماء فقط، ثم نبدأ بتقسيم الشعر إلى خصلات ونبدأ بوضع ماء الكتان فيه من الجذور حتى الأطراف، ثم نتركه بدون تغطية ولف الشعر لمدة ساعة، وهذه الوصفة ستعمل على تمليس الشعر لمدة قصيرة بحد أقصى 3 أيام، ويمكن تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد بذور الكتان للشعر

بناءً على ما تم ذكره عن محتوى بذور الكتان، فإن لها فوائد مبهرة للشعر لاحتوائها على فيتامين إي الذي له أهمية كبيرة في تحفيز نمو بصيلات الشعر وتعزيز الدورة الدموية، كما أنه يحفز إنتاج الزيت الطبيعي لفروة الرأس مما يساعد بدوره في تحسين صحة شعرك وقوته، كما أنه يحمي الشعر من التلف ويزيد من مقاومته مما يمنع تساقط الشعر وتقصف الأطراف أو تجعده.

وصفة الكيراتين الطبيعي ببذور الكتان