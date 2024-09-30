انت الأن تتابع خبر مشروب أعشاب عجيب لعلاج الانتفاخات.. عشبة تقضي على انتفاخ البطن والغازات المتراكمة في البطن!! مشاكل القولون هتنتهي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة تقضي على انتفاخ البطن، تعتبر مشكلة انتفاخ البطن من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وقد تنجم عن عدة عوامل مثل تناول الطعام بسرعة، أو استهلاك أطعمة معينة، أو حتى القلق والتوتر. هناك العديد من الطرق للتخفيف من هذه المشكلة، ومن بين هذه الطرق استخدام بعض الأعشاب الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ.

عشبة تقضي على انتفاخ البطن

1. النعناع

تُعتبر عشبة النعناع من أكثر الأعشاب شهرة في علاج مشاكل الهضم، تحتوي أوراق النعناع على مركبات مثل المنثول، التي تعمل على تهدئة عضلات الجهاز الهضمي، يمكن تحضير شاي النعناع عن طريق غلي أوراق النعناع الطازجة في الماء، مما يساعد على تخفيف الغازات والانتفاخ.

2. الشمر

تُستخدم بذور الشمر بشكل واسع كعلاج طبيعي لانتفاخ البطن، تحتوي هذه البذور على مركبات تساعد على طرد الغازات من الأمعاء، يمكن تناولها كمسحوق أو شاي، ويمكن أيضًا مضغ بعض البذور بعد الوجبات لتسهيل عملية الهضم.

3. الكراوية

تعتبر الكراوية من الأعشاب التي تُستخدم تقليديًا لتخفيف مشكلات الهضم، بما في ذلك الانتفاخ، تحتوي الكراوية على مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات، التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، يُمكن تحضير شاي الكراوية عن طريق غلي بذورها في الماء.

4. البابونج

للبابونج خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتخفيف الانتفاخ، يُمكن تناول شاي البابونج بعد الوجبات لتخفيف الأعراض، كما أن له تأثيرًا مهدئًا يساعد على تقليل التوتر، وهو عامل قد يساهم في مشاكل الهضم.

5. الزنجبيل