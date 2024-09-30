هترجعي عروسة من جديد..اصبغي شعرك بمكونات طبيعية آمنة 100% من البيت بدون حناء ولا أكسجين.. وداعا صالونات التجميل

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رياض - احمد صلاح - تتجنب العديد من النساء الذهاب إلى صالونات التجميل لصبغ شعرهن، إذ أن أغلب هذه الأماكن تعتمد على منتجات كيميائية تضر بالشعر، بدلا من ذلك يفضلن استخدام مواد طبيعية لصبغ الشعر في المنزل، ومع ذلك قد تكون بعض النساء ليست على دراية كافية بالأساليب الطبيعية الفعالة لتغيير لون الشعر؛ لذا سنعرض لحضراتكم فيما يلي أفضل الطرق الطبيعية لصبغ الشعر دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة في صالونات التجميل.

استخدام عصير الجزر لصبغ الشعر بلون برتقالي

للحصول على لون برتقالي مائل إلى الأحمر، يعتبر عصير الجزر الخيار الأنسب، حيث يحضر من خلال عصر كمية من الجزر، ثم يمزج مع زيت مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

ومن ثم يوضع المزيج على الشعر بالكامل ويغمر به بشكل جيد.

يغطى الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعة على الأقل أو حتى الوصول إلى اللون المرغوب.

بعد ذلك يغسل الشعر بخل التفاح، وينصح بتكرار العملية لمدة يومين للحصول على لون قوي.

استخدام عصير الليمون لصبغة فاتحة اللون

أما لتفتيح الشعر بشكل تدريجي، فيمكن استخدام عصير الليمون الذي يساعد على سحب اللون تدريجيا مع الاستمرار في استخدامه، ويتميز بأن تأثيره يدوم طويلا.

لتحضير هذه الوصفة يصب عصير الليمون في زجاجة رشاش ويرش الشعر بكمية جيدة، ثم يمشط لضمان التوزيع المتساوي.

يترك الشعر في الشمس لمدة ساعة ثم يغسل ويرطب، وتكرر العملية عدة مرات للحصول على النتيجة المطلوبة.

استخدام عصير البنجر لصبغ الشعر بلون أحمر