انت الأن تتابع خبر "توقف عن شربه فوراً".. اسم شاي شهير يزيد من خطر الإصابة ب 3 أنواع من السرطان| دراسة تحذر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد العديد من أنواع الشاي، فمنه الأسود والأخضر والأبيض والماتشا والألونج، والشاي موطنه الأصلي شرق أسيا، ويعد الشاي من المشروبات المفضلة لدى الملايين حول العالم، ويمكن شرب الشاي سادة أو مزجه بالعديد من العناصر الغذائية التي تمنحه نكهة ومذاق مميز، ويمكن تناول الشاي في أي وقت من اليوم بعد الطعام أوقبله في بداية اليوم أو نهايته، فهو مشروب يمنح النشاط والحيوية ويهدئ الأعصاب.

يسبب السرطان

كشفت دراسة حديثة عن نوع شهير من الشاي يسمى ” المتة” يمكن أن يزيد خطر الإصابة بثلاثة أنواع من السرطان، وشاي ” المتة” هو شاي عشبي مصنع من أوراق واغصان نبات البهشية الباراغوانية” IIex paraguariensis”، في أمريكا الجنوبية وفي سوريا ولبنان وبعض مناطق من الأردن، وأكد خبراء أن العديد من الدراسات الوبائية تؤكد على أن دور المتة في زيادة خطر الإصابة بسرطان المرئ والحنجرة وتجويف الفم، وأشارت الأستاذة المشاركة في الدراسة التي أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا، ماريان ستيرن، إلى أنهم تمكنوا من إجراء تقييم دقيق لتأثير المتة نفسها من تأثير درجة الحرارة، لافتة إلى أن الدراسة خلصت إلى أن الروابط الملاحظة بين شرب المتة وسرطان المريء كانت مدفوعة إلى حد كبير بشرب المتة شديدة السخونة.

الشاي