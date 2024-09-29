«عشبة من ضمن الاعشاب الخارقه»..حيرت الطب الحديث.. تقضي على الورم تماما وتنمو في الحشائش ودواء سحري للسرطان تعرف عليه!!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر بقلة الرجلة نبتة برية تنمو بشكل طبيعي بين الحشائش في مزارع الوادي الجديد، دون تدخل الإنسان في زراعتها وهي من النباتات “الكيميائية” التي تلعب دوراً مهماً في مكافحة السرطان وتقضي تماماً على الكوليسترول.

عشبة الرجلة بختضار

يشبه علاج السرطان باستخدام عشبة الرجلة شكل نبتة عرش البطيخ إذ تحتوي على أوراق صغيرة وعريضة وسميكة ويمكن تناولها نيتا أو تقطيعها مثل الملوخية والسبانخ ثم تطهى وتؤكل مع الخبز.

تنتشر نباتات الرجلة أو البقلة بكثرة في حقول الوادي الجديد حيث تنمو بشكل عشوائي خلال فصل الصيف.

وتساعد هذه النباتات في الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان.

تعرف البقلة أيضا في الطب الصيني التقليدي حيث تستخدم في علاج العديد من الأمراض الخطيرة.

ويشير المهندس بخيت عبد السلام مدير الإدارة الزراعية في بلاط إلى أن نبات البقلة ينمو “عشوائيًا” دون الحاجة لعملية الزراعة.

يزداد الطلب عليه نظراً لفوائده الرائعة والمفيدة للإنسان بعد دراستها ومن بين هذه الفوائد:

فوائد عشبة الرجلة

منع التهابات الجهاز الهضمي والقرح وطرد الديدان الحلقية من الجسم وزيادة ليونة المعدة وعلاج الإسهال البسيط ووقف القيء والغثيان وعلاج الثآليل ووقف النزيف وعلاج الصداع والحمى.

أشار مدير الإدارة الزراعية إلى أن أحد الكيميائيين أجرى دراسة حول تأثير البقلة أو الرجلة على مستويات الدهون في الدم حيث توصل إلى فائدة تلك النبتة في تقليل نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) بشكل كبير بالإضافة إلى الدهون الثلاثية.

مميزات عشبة الرجلة