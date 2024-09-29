انت الأن تتابع خبر هيخليك زي الحصان في يوم وليلة .. نبات معجزه موجود في مطبخك ولكنه كنز أغلي من الذهب !!.. ازاي عايشين ومانعرفش؟؟؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - منذ قديم الزمان والإنسان اعتاد على استخدام الأعشاب باعتبارها علاج طبيعي لمختلف الأمراض والمشاكل الصحية، وفي الحقيقة تمتلك الطبيعة كنوز لا حصر لها ومنها “عشبة الشبت” التي تميزت بقدرتها على تقديم فوائد عديدة لصحة الجسم وذلك ما اثبتته الدراسات الحديثة.
عشبة كنوز الطبيعة.. فما هي؟
- اشتهر الشبت بالفوائد الصحية العديدة التي يقدمها للجسم حيث أنه يأتي غني بالفيتامينات والمعادن، وهو عبارة عن نبات عشبي ذو أوراق خضراء برائحة فواحة ونكهة فواحة ومميزة، ويدخل الشبت في تحضير أطباق عديدة ومختلفة وذلك ليمنحها مذاق مميز ويعزز من نكهتها.
اكتشاف فوائد الشبت
- التخسيس: يستخدم في التخسيس وفقدان الوزن في وقت قليل، وذلك لأنه لا يحتوى على الكوليسترول، كما أنه يضم نسبة جيدة من الألياف التي تمنح من الشعور بالشبع.
- القولون يأتي الشبت كعلاج فعال لمختلف مشكلات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه يضم زيوت عطرية تُخفز عمل الجهاز الهضمي وتُسهل حركة الأمعاء، تعالج الإمساك، تقلل من الإصابة بالإسهال.
- للقلب والكلى: يحمي الشبت القلب من خلال احتوائه على “الفلافونويد” التي تتميز بخصائص مضادات الأكسدة والالتهاب، كما توصلت التجارب والأبحاث أن مستخلص الشبت يمكنه التقليل من الكولسترول والدهون الثلاثية المشبعة في الجسم.
- الشعر يعمل بشكل رئيسي على تغذية الشعر وتعزيز نموه، القضاء على القشرة ومعالجة التقصف، كما أن زيت الشبت يأتي فعالًا في منح الشعر الرطوبة واللمعان والقضاء على الخشونة والجفاف.