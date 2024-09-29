«انسف كرشك».. عشبة سحرية للتخلص من الكرش والوزن الزائد بدون رجيم وبدون رياضة..!! هتندم انك ما كنتش تعرفها من زمان..!!

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رياض - احمد صلاح - ورق الغار، المعروف أيضًا باسم ورق اللوري، هو أحد الأعشاب العطرية الشائعة في المطبخ، ويتميز بنكهته الفريدة وفوائده الصحية المتعددة، كما يستخدم ورق الغار في العديد من الثقافات كعلاج طبيعي، ويعتبر من الأعشاب التي يمكن أن تساعد في دعم جهود فقدان الوزن.

كيفية استخدام ورق الغار للتخسيس

يتساءل البعض على الطريقة الصحيحة في استخدام ورق الغار للتخسيس والطريقة الصحيحة هي:

شاي ورق الغار: يمكن غلي ورق الغار في الماء وتحضير شاي يشرب قبل الوجبات للمساعدة في تعزيز الهضم.

إضافته إلى الأطعمة: يمكن إضافته إلى الحساء أو اليخنات لتحسين النكهة وفي نفس الوقت الاستفادة من فوائده الصحية.

ما هي فوائد ورق الغار لانقاص الوزن

يتسم ورق الغار ببعض الفوائد الهامة التي يمكن الاستفادة منها وهي كالتالي: