أخيرااااا أفضل كريم تبييض الجسم من صنع إيديك وبمكونات طبيعية 100% آمن على البشرة

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رياض - احمد صلاح - كريم تبييض الجسم الطبيعي يعتبر من أهم الأشياء التي تبحث عنها كل فتاة، نظراً لأنها تريد أن تكون فائقة الجمال، مما يدفعها إلى البحث عن المكونات الطبيعية التي تمكنها من تحضير الكريم بنفسها في المنزل، حت تتمكن من الحصول عل أحد الأدوات الفعالة في القضاء على البقع الداكنة والتصبغات وتوحيد لون البشرة، لعل من أبرز المكونات الطبيعية التي لها باع طويل في ذلك الأمر هو الكركم، والذي يساهم في القضاء على المناطق الداكنة بسبب العديد من الأسباب، وتظهر نتيجته من المرة الأولى على الفور.

طريقة عمل كريم تبييض الجسم في المنزل

المكونات

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقتين كبيرتين من اللبن السائل.

عصير نصف ليمونة طازجة.

ربع ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

نقوم بتقليب النشا مع الكركم والدقيق جيداً، حتى تتجانس المكونات بدون أي تكتلات.

بالتدريج نبدأ في إضافة عصير الليمون واللبن، والتقليب باستمرار حت تتداخل جميع المكونات بشكل جيد.

عندما نحصل على قوام الكريم المطلوب يصبح جاهز لاستخدام، نقوم بوضعه في عبوة معقمة في الثلاجة لحين الاستخدام.

يستخدم يومياً على المنطقة المرغوب توحيد لونها، ويترك عليها حتى الصباح.

وفي حالة وجود طبقة من اللون الأصفر على البشرة يتم إزالتها بقطعة قطنية مبللة بالحليب.

فوائد الكركم للبشرة

يساعد الكركم على مد البشرة بالتغذية المطلوبة، وإضفاء النعومة واللمعان والنضارة عليها.

يعمل عل توحيد لون البشرة وتفتيحها والتخلص من التصبغات مع الاستخدام المنتظم.

يعتبر الكركم غني بكمية كبيرة من فيتامين سي، والذي له دور في إفراز الكولاجين الطبيعي والحفاظ على مرونة البشرة.

يعتبر الكركم من المواد الطبيعية الفعالة في التخلص من طبقة الجلد الميت وبناء طبقات جديدة أكثر صحة.

يعمل على التخلص من البقع الداكنة وآثار الحبوب والندب والبثور.

يتغلغل في مسام البشرة وينظفها بعمق لإزالة الرؤوس البيضاء منها.

يساعد في التخلص من الخلايا الداكنة والميتة.

أفكار لتطبيق الكركم لتفتيح لون البشرة