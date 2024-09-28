انت الأن تتابع خبر جوزك مش هيشوف غيرك.. خلطة بياض الثلج من كريم نيفيا وزيت جونسون لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وحل كل مشاكل بشرتك.. وصفة الجمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يزداد ظهور التصبغات الداكنة والتجاعيد على الجلد نتيجة الإهمال في العناية اليومية وعدم الترطيب الكافي، بالإضافة إلى استخدام منتجات غير مناسبة والتعرض المفرط لأشعة الشمس دون حماية كافية، هذا دفع الكثير من النساء للبحث عن حلول للتخلص من هذه المشاكل، وقد وجدنا وصفة بسيطة تتكون من مكونات منزلية تعتمد على كريم نيفيا وزيت جونسون، حيث يعرف كريم نيفيا بقدرته على ترطيب البشرة بفضل احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات، في حين يتميز زيت جونسون بأنه من أفضل الخيارات اللطيفة على الجلد.

مكونات تحضير وصفة زيت جونسون وكريم نيفيا

يجدر القول أنه لتحضير تلك الوصفة يلزم توافر المكونات التالية: (معلقة من كريم نيفيا، 2معلقة من زيت جونسون، معلقة من النشا، معلقة صغيرة من البن).

طريقة تحضير وصفة زيت جونسون وكريم نيفيا

امزجي الزيت والكريم جيدا في وعاء حتى تتجانس المكونات.

أضيفي النشا والقهوة واستمري في التقليب حتى تمتزج تماما.

اغسلي بشرتك جيدا وجففيها بمنشفة قطنية.

ضعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك اشطفيه بالماء وستلاحظين نتائج ملموسة من الاستخدام الأول في تفتيح البشرة وتقليل التجاعيد.

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