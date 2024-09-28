انت الأن تتابع خبر «الناموس بيترعب منه ويهرب»... خلطه القرنفل مع الليمون لطرد الناموس والحشرات التي تسبب امراض خطيره منها التهاب الجلد!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد القضاء على الناموس من التحديات المألوفة خلال فصلي الصيف والربيع، حيث يكثر انتشاره في المنازل نتيجة لعوامل مثل الرطوبة وتجمع الأوساخ، و إن مكافحة الناموس أمر ضروري لتجنب المخاطر الصحية التي قد تسببها، و هناك العديد من الطرق الطبيعية وغير الضارة التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك، مما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المنزل.

القرنفل للتخلص من البعوض

من الوسائل الطبيعية الهامة للتخلص من الناموس هي استخدام القرنفل والليمون، و يعرف القرنفل بأنه مبيد طبيعي للحشرات، بينما يعتبر الليمون طاردا فعالا، و يمكن تطبيق هذه الطريقة عن طريق قطع ليمونة إلى نصفين وغرس حبات القرنفل فيها، ثم وضعها في المناطق التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من الناموس، و بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الثوم لطرد الناموس بفضل رائحته القوية التي تبتعد عنها الحشرات، يتم تحضير هذا الخليط بغلي فصوص الثوم المفرومة مع الماء، ثم رش السائل في زوايا الغرف.

نباتات طاردة للبعوض

تعتبر زراعة النباتات التي تطرد الناموس من الحلول الفعالة أيضا، و يمكن زراعة نباتات مثل السترونيلا، وعشبة الليمون، والنعناع البري، حيث تتميز هذه النباتات برائحتها القوية التي تزعج الناموس وتبتعد عنه، و يمكن زراعة هذه النباتات في أواني ووضعها داخل المنزل، خصوصا خلال فصل الشتاء، مما يساعد على خلق بيئة خالية من الناموس بطريقة طبيعية ومستدامة.

طرق تحنب جذب البعوض