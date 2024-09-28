انت الأن تتابع خبر بمكونات طبيعية بسيطة اعملي مقشر طبيعي للبشرة فعال ونتيجته مضمونة وأمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتاج الجلد إلى التقشير بشكل منتظم للحفاظ على مظهره والتخلص من الجلد الميت والبقع الداكنة بالبشرة والتصبغات، كما يساعد التقشير على تجديد خلايا الجلد باستمرار، مما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية خالية من البثور والشوائب والدهون المتراكمة، لذلك تسعى الكثير من الفتيات والسيدات حول معرفة مقشر طبيعي آمن وفعال على البشرة لكي تستخدمه في المنزل دون الحاجة إلى استخدام منتجات تجميلية تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية التي تضر البشرة، لذا سوف نذكر لكم عدة طرق طبيعية وآمنة لتقشير البشرة في المنزل بكل سهولة.

مكونات وصفة الدقيق والعسل لتقشير الوجه والرقبة

2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

3 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

أحضري طبق صغير وضعي به كٍل من دقيق الشوفان والعسل والزبادي وحركي المكونات بشكل جيد حتى تحصلى على خليط قابل للفرد.

افردي الماسك على الوجه والرقبة ثم يترك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر والغسول المخصص له.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب.

مكونات مقشر للبشرة الدهنية

2 ملعقة كبيرة من السكر البني.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام

أحضري طبق صغير وضعي به كٍل من زيت الزيتون والعسل والسكر البني زخركي المكونات جيدًا.

افردي الماسك على الوجه والرقبة ويترك لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر والغسول المخصص له.

كرري هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة نضرة وحيوية خالية من الشوائب والعيوب.

مكونات مقشر للبشرة الحساسة

2 ملعقة كبيرة من البطاطا المهروسة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام