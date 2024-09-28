انت الأن تتابع خبر اكتشف سر العشبة المنسية التي تعيد احياء الكبد مهما كانت تالفة وتقضي على الكولسترول وتعالج الزكام والسعال بسرعة لن تتوقعها.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة العرعر واحدة من الاعشاب العطرية التي تعتبر اشجارها دائمة الخضرة، وتنمو شجرة العرعر في بعض الاماكن المعتدلة فقط مثل شمال اوروبا وآسيا وفي امريكا الشمالية فقط، ويعتبر توت العرعر ذو شكل مخروطي البذرة الانثوية، وتلعب عشبة العرعر دور كبير وهام في معالجة الكثير من الحلات المرضية وبشكل خاص امراض الكبد، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج

فوائد عشبة العرعر للجسم